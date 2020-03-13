Перший пацієнт з Covid-19 досі у лікарні, проте почувається добре

Перший пацієнт з Covid-19 почувається добре, але все ще знаходиться в лікарні.

Про це в ефірі програми "Право на владу" сказав міський голова Чернівців Олексій Каспрук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Стабільно. Він знаходиться під наглядом лікарів. Наскільки мені відомо, йому вже краще, але він все ще перебуває в інфекційному відділенні", - сказав мер.

Він додав, що дружина пацієнта перебуває в самоізоляції, у неї тестування не виявило коронавірусної інфекції.

Стосовно другого випадку Covid-19 в Чернівецькій області, про що МОЗ повідомив 12 березня, Каспрук зазначив, що місто готується посилювати всі заходи, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції, зокрема ведуть роз'яснювальну роботу з населенням щодо заходів профілактики. Також, за словами міського голови, влада рекомендувала школам перевести педагогічні колективи на дистанційну роботу, зокрема проводити консультування учнів, наприклад, по скайпу.

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Каспрук повідомив, що місто виділяє кошти на закупівлю медичного обладнання, але не уточнив суму та яке саме обладнання планується закупити. Він також зазначив, що прогнозувати розвиток подій зараз складно, але за потреби, якщо кількість хворих буде зростати, планується перевести першу міську клінічну лікарню на обслуговування таких пацієнтів.

Фото: АА