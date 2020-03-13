В Олександрівській лікарні обстежують іноземців з рейсу Мілан-Київ: коронавірус не знайшли

В Олександрівській лікарні обстежують трьох іноземців з рейсу Мілан-Київ, який прибув до Борисполя увечері 12 березня.

Про це в ефірі "Право на владу" сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми вже доставили трьох пасажирів в лікарню, зараз їм роблять діагностичне дослідження на предмет коронавірусної інфекції. Якщо діагноз буде підтверджено, продовжаться злагоджені дії епідеміологічної, медичної служб, поліції”, - сказав Ляшко.

Він додав, що у випадку, якщо тести будуть позитивні, медико-санітарне спостереження буде встановлене за усіма пасажирами рейсу.

Раніше пасажир рейсу Мілан Київ Антон Гура, який прибув до Києва 12 березня увечері, оприлюднив в мережі Facebook відео з борту літака, в якому розповів, що разом з українськими громадянами на борту були також іноземці, зокрема громадяни Єгипту, які летіли на батьківщину транзитом через Київ. За словами Гури, четверо з них були хворі при посадці в літак і в літаку приймали жарознижувальні препарати.

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Як повідомив телеграм канал Коронавірус_інфо, медичними працівниками визначеної лікарні було проведено дослідження трьох осіб з борту літака Мілан-Київ. За підсумками дослідження швидкими тестами на IgG/IgM до вірусу SARS-nCoV-2019 були отримано негативні результати, тобто коронавірус в осіб не виявлено.