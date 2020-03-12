Трьох осіб, які прилетіли з Італії до "Борисполя", відправили на дообстеження

В аеропорт "Бориспіль" прибули два борти з Італії, де зафіксовано спалах коронавірусу.

Про це пише "Дзеркало Тижня".

На борту літака МАУ прилетів у Київ пасажирам виміряли температуру. Троє осіб з ознаками захворювання на швидкій відправили до лікарні на дообстеження.

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Як повідомили у МОЗ України, вже отримано список усіх пасажирів, які були на борту літака з Мілану, на якому потенційно були хворі люди. Кожному пасажиру надано інструкцію щодо самоізоляції, направлення найшвидшим часом пройти тест на COVID-19. В разі необхідності всі будуть ізольовані та пройдуть лікування відповідно до встановленого протоколу.

“Бортпровідники та епідеміологи спрацювали професійно. Ми вже доставили трьох пасажирів в лікарню, зараз їм роблять діагностичне дослідження на предмет коронавірусної інфекції. Якщо діагноз буде підтверджено, продовжаться злагоджені дії епідеміологічної, медичної служб, поліції.” - заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час прямого ефіру суспільно-політичного ток-шоу “Право на владу”.

Нагадаємо: раніше Кабмін видав розпорядження найближчими днями припинити авіасполучення з Італією.