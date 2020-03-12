В Італії вже понад тисяча смертей від Covid-19

В Італії кількість жертв епідемії коронавірусу перевищила тисячу людей, понад 12 тисяч осіб інфіковані.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"Кількість людей, які померли в Італії унаслідок зараження коронавірусом перевищила 1000, станом на сьогодні зафіксовано 1,016 смертей, це на 189 більше, ніж було у середу", - заявив у четвер голова служби з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Італії Анджело Борреллі.

Кількість інфікованих вірусом Covid-19 зросла до 12,839 осіб. 1 258 людей одужали після захворювання коронавірусом.

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Як повідомлялося, загалом у світі підтверджено 127 863 випадки коронавірусу, смертей - 4 718, видужали - 68 310 осіб.

Фото: АА