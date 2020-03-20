Центри МВС реєструватимуть нові авто дистанційно

В умовах карантину сервісні центри МВС розширюють перелік адміністративних послуг, що надаватимуться дистанційно. Це стосується реєстрації нових автомобілів.

Про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

"Починаючи з 21 березня 2020 року, чергові сервісні центри МВС будуть приймати документи в електронному вигляді для здійснення першої державної реєстрації нових легкових транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

Для отримання цієї послуги власник або уповноважена ним особа може надіслати до чергового сервісного центру МВС наступний пакет документів: заяву власника та згоду на обробку персональних даних; копію паспорта (із зазначенням місця реєстрації); реєстраційний номер облікової картки платника податка; документ, що підтверджує правомірність придбання транспортного засобу; документ, де зазначена вартість транспортного засобу; документ щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху.

Після перевірки сканкопій документів працівник призначає час та дату для отримання оригіналів документів, внесення заявником обов’язкових платежів і безпосередньої видачі свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків у цьому сервісному центрі МВС.

Як повідомляв Укрінформ, МВС у своїй будівлі за адресою Академіка Богомольця, 10, у Києві призупинив видавати довідки про несудимість на руки до 3 квітня, їх можна буде отримати в електронному вигляді онлайн.

В Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів закрито заклади торгівлі, зупинено роботу метрополітенів, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.