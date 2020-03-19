Сто ЦНАПів підключилися до системи

Сто ЦНАПів підключилися до системи "Вулик" — Мінцифри

Укрінформ
Вже 100 Центрів надання адміністративних послуг підключились до базової інформаційної системи "Вулик".

Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомило на своєму Telegram-каналі.

"Вже 100 ЦНАП заведено до системи “Вулик”. Це — зручна інформаційна система, що спрощує життя Центрів надання адміністративних послуг. Далеко не всі ЦНАП в Україні мали такі системи. А без них оформлення звітів та документообіг займають багато часу працівників", - йдеться в повідомленні.

У відомстві пояснили, що усі Центри, які користуються цією системою, простіше оформлюють заявки, мають можливість здійснювати контроль за виконанням послуг і формувати статистику.

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Як повідомлялося, 600 Центрів надання адміністративних послуг мають можливість підключитися до базової інформаційної системи "Вулик" до кінця 2020 року.

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