Каннський кінофестиваль скасували через пандемію коронавірусу

Про це йдеться у заяві організаторів заходу у мережі Twitter.

"Зважаючи на кризу у галузі охорони здоров’я та з огляду на розвиток міжнародної ситуації й ситуації у Франції зокрема, Каннський фестиваль не зможе відбутися у заплановані дати, з 12 по 23 травня", - йдеться у дописі.

Due to the health crisis and the development of the French and international situation, the Festival de Cannes will no longer be able to take place on the dates planned, from May 12 to 23. More info #Cannes2020 👉 https://t.co/peLmfw0gQW pic.twitter.com/SVWPasvU23