Іноземним дипломатам розповіли про ситуацію з коронавірусом в Україні

МЗС та МОЗ поінформували іноземний дипломатичний корпус про ситуацію з коронавірусом в Україні, евакуацію українців з-за кордону та підготовку медичних закладів.

Про це йшлося на онлайн-брифінгу за участю заступника міністра закордонних справ Єгора Божка та директор Центру громадського здоров'я Ігоря Кузіна.

"Ми вдалися до необхідних заходів, щоб вам надати можливості бути поінформованими про всі події, що пов'язані з коронавірусом в Україні", - звернувся до іноземних дипломатів на початку заходу Божок.

Він розповів, зокрема, що вже розроблено і запущено англомовну версію вебпорталу "Коронавірус", де можна отримувати всю необхідну поточну інформацію щодо ситуації з коронавірусом в Україні.

Також заступник міністра нагадав, що спрощено роботу авіаперевізників для евакуації українців з-за кордону. За його словами, більше 23 тисяч громадян України вже повернулися додому, ще стільки ж потрібно евакуювати.

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У свою чергу Кузін нагадав, що станом на 20 березня в Україні зареєстровано 26 випадків захворювань на коронавірус, із яких три - летальні.

Він зазначив, що на рівні 15 регіонів Україні проводиться тестування на коронавірус, а до кінця наступного тижня планується, що таке тестування буде доступним у кожній області.

Також, за його словами, при перетині державного кордону діють санітарно-карантинні пункти.

Крім того, Кузін поінфорував, що у Києві виділено 8 основних опорних лікарень для госпіталізації осіб з підозрою на коронавірус, на рівні інших областей - передбачено по дві основні лікарні, а також загалом уже виділено 12 тисяч ліжок для таких осіб по всій Україні.

Водночас він додав, що спеціальних лікарень для представників дипломатичного корпусу не передбачено, але не виключив, що у разі потреби таке рішення може бути переглянуто і певний заклад охорони здоров'я пристосують саме для дипломатів.