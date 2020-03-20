Карантин у Канаді може тривати кілька місяців — Трюдо

Про це під час пресконференції в Оттаві 20 березня заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми й надалі дотримуватимемося найліпших рекомендацій експертів. Нам озвучували різні терміни: від тижнів до місяців”, - відповів Трюдо на запитання про можливу тривалість обмежувальних заходів.

Він пообіцяв продовжувати піклуватися про безпеку канадців. “Ми розуміємо, що нинішній час - складний та надзвичайний, й канадці застосовують складні та незвичні заходи. Ми й надалі робитимемо це, доки люди не опиняться в безпеці”, - зазначив глава уряду.

Як повідомлялося, прем’єр канадської провінції Альберта 18 березня повідомив, що обмежувальні заходи у Канаді можуть тривати до травня або навіть червня.

Водночас канадська авіакомпанія “Sunwing” безкоштовно доставлятиме канадців додому з-за кордону.

“На евакуаційних рейсах з південних напрямків “Sunwing” безкоштовно надає вільні місця канадцям, які не можуть вибратися, в тому числі не клієнтам компанії”, - зазначається у повідомленні на сайті авіакомпанії.

В авіакомпанії наголосили, що все ж зосереджуються на поверненні своїх клієнтів, тому підтвердити наявність безкоштовних місць можливо лише безпосередньо перед вильотом літака. “Якщо рейс у північному напрямку виконується із певного пункту, охочим треба прибути до аеропорту та звернутися на стійку реєстрації “Sunwing”. Якщо перед закриттям реєстрації залишаться місця, вони будуть надані громадянам Канади та постійним жителям країни безкоштовно”, - пояснюється у повідомленні.

У Sunwing додали, що для безпечного повернення до Канади максимальної кількості людей, виконають 400 рейсів, на які витратять більше 26 млн дол. “без додаткових витрат зі сторони клієнтів”.

Раніше цього тижня у “Sunwing” оголосили, що протягом трьох тижнів лише повертатимуть пасажирів в Канаду, але не вивозитимуть їх за межі країни.

Як відомо, на початку тижня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав усіх канадців негайно повертатися додому, оскільки поширення Covid-19 змушує все більше країн закривати свої кордони та запроваджувати інші обмеження на пересування.

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Станом на вечір четверга, у Канаді було виявлено 846 випадків зараження Covid-19. Недуга забрала 12 життів.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 - летальні, 86 031 особа одужала.