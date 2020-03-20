Канада виділить 63 мільярди на підтримку економіки під час епідемії коронавірусу

Канада виділить 63 мільярди на підтримку економіки під час епідемії коронавірусу

Укрінформ
Уряд Канади виділить 82 мільярди канадських доларів (близько $63 мільярдів) для підтримки громадян під час спричиненої епідемією Covid-19 економічної кризи.

Про це на пресконференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У цей надзвичайний час наш уряд вживає надзвичайних заходів. Ми надамо 27 млрд дол. прямої допомоги канадським працівникам та підприємцями, а також 55 млрд дол. для підтримки потреб ліквідності бізнесів та домогосподарств, шляхом відстрочення податкових платежів для стабілізації економіки”, - сказав Трюдо.

Читайте також: Зеленський поговорив із Трюдо: Канада готова надати медобладнання та препарати

Він наголосив, що загальна сума наданої допомоги досягне 82 мільярдів канадських доларів, що становить близько 3% від ВВП. “Економічні заходи дозволять упевнитися, що наша економіка відновиться після цього”, - зазначив прем’єр-міністр.

Трюдо пояснив, що уряд найближчими днями створить нові та розширить старі програми економічної підтримки, що стосуватимуться широких прошарків населення.

“Незалежно від того, ким ви є і чим займаєтеся, настав час зосередитися на власному здоров’ї та самопочутті сусідів. Не на тому, чи втратите ви роботу. Не на тому, чи вистачить грошей на ліки та продукти харчування”, - зазначив він.

Читайте також: У Канаді відтермінували сплату податків через коронавірус

За словами прем'єр-міністра, аби ухвалити необхідні законодавчі зміни, парламент може зібратися на екстрене засідання найближчими днями.

Станом на вечір середи, 18 березня, у Канаді зареєстровано 621 випадок зараження COVID-19. Хвороба забрала життя 9 осіб.

Читайте також: У Канаді ще три провінції оголосили надзвичайний стан

За даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків зараження Covid-19, з них 84 114 осіб одужали.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-