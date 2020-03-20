Канада виділить 63 мільярди на підтримку економіки під час епідемії коронавірусу

Уряд Канади виділить 82 мільярди канадських доларів (близько $63 мільярдів) для підтримки громадян під час спричиненої епідемією Covid-19 економічної кризи.

Про це на пресконференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У цей надзвичайний час наш уряд вживає надзвичайних заходів. Ми надамо 27 млрд дол. прямої допомоги канадським працівникам та підприємцями, а також 55 млрд дол. для підтримки потреб ліквідності бізнесів та домогосподарств, шляхом відстрочення податкових платежів для стабілізації економіки”, - сказав Трюдо.

Він наголосив, що загальна сума наданої допомоги досягне 82 мільярдів канадських доларів, що становить близько 3% від ВВП. “Економічні заходи дозволять упевнитися, що наша економіка відновиться після цього”, - зазначив прем’єр-міністр.

Трюдо пояснив, що уряд найближчими днями створить нові та розширить старі програми економічної підтримки, що стосуватимуться широких прошарків населення.

“Незалежно від того, ким ви є і чим займаєтеся, настав час зосередитися на власному здоров’ї та самопочутті сусідів. Не на тому, чи втратите ви роботу. Не на тому, чи вистачить грошей на ліки та продукти харчування”, - зазначив він.

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За словами прем'єр-міністра, аби ухвалити необхідні законодавчі зміни, парламент може зібратися на екстрене засідання найближчими днями.

Станом на вечір середи, 18 березня, у Канаді зареєстровано 621 випадок зараження COVID-19. Хвороба забрала життя 9 осіб.

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За даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків зараження Covid-19, з них 84 114 осіб одужали.