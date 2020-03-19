У Канаді ще три провінції оголосили надзвичайний стан

У канадських провінціях Альберта, Британська Колумбія та Острів Принца Едварда оголосили надзвичайний стан через поширення Covid-19.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Разом із цим рішенням влада провінцій запровадила подальші обмежувальні заходи на підзвітних територіях.

Так, прем’єр-міністр Альберти Джейсон Кенні наказав усім барам, нічним клубам та казино на території провінції закритися негайно. Ресторанам та кафе поки що дозволяється працювати, але з кількістю відвідувачів не більше 50% від максимальної. Під заборону потрапили й усі заходи, в яких беруть участь понад 50 людей, у тому числі похорони. Басейни, спортзали, бібліотеки, галереї та багато інших розважальних й освітніх закладів припинили свою роботу ще раніше.

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Подібні обмежувальні заходи запровадили і в Британській Колумбії, на території якої зафіксовано більшість канадських смертельних випадків, пов’язаних із Covid-19. Усі жителі провінції, які повертаються додому з-за кордону, також мусять самоізолюватися на два тижні.

У найменшій канадській провінції Острів Принца Едварда доступ громадськості до урядових будівель був закритий. В провінцій також тимчасово припинили засідання Верховний та Апеляційний суди, хоча регіональні суди продовжують працювати.

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Як повідомлялося, раніше цього тижня надзвичайний стан оголосили у двох інших канадських провінціях: Онтаріо та Квебек. Утім, прем’єр-міністр Канади висловив сумнів у доцільності оголошення надзвичайного стану на федеральному рівні.

Станом на ранок середи, 18 березня, у Канаді було зареєстровано 569 випадків зараження коронавірусом та 8 смертей від недуги.