Зеленський поговорив із Трюдо: Канада готова надати медобладнання та препарати

Президент Володимир Зеленський обговорив із Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо взаємодію країн у боротьбі з поширенням коронавірусу та надання допомоги населенню.

Про це йшлося під час телефонної розмови лідерів, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели телефонну розмову, основною темою якої стала протидія пандемії коронавірусу та надання допомоги населенню обох країн", - ідеться в повідомленні.

Зеленський висловив щиру підтримку Прем'єр-міністру Канади та його родині, побажавши якнайшвидшого одужання від коронавірусу дружині Трюдо Софі.

Він також поінформував співрозмовника про заходи, яких вживає Україна для захисту від поширення вірусу.

Під час розмови було відзначено готовність до координації зусиль двох країн та взаємної підтримки у боротьбі з поширенням захворювання.

"Джастін Трюдо наголосив, що Канада готова надати Україні необхідне медичне обладнання та препарати, - зазначили в ОП.

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Трюдо також пообіцяв Президенту сприяти у вивезенні з Канади громадян України, які висловили бажання повернутися на батьківщину.

За даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали.

Наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом Covid-19, два з них - летальні.

Згодом Київський міський голова Віталій Кличко повідомив про ще один виявлений у столиці випадок коронавірусу.