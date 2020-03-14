Вже другий канадський міністр пішла на карантин через коронавірус

Міністр торгівлі Канади Мері Енджі самоізолювалася через підозру на Covid-19.

Про це сама міністр написала на своїй сторінці у Тwitter.

“Нещодавно у мене загострилася астма та з’явився кашель. Минулого тижня я звернулася до свого лікаря, але з огляду на кашель та як застереження здала аналіз на Covid-19. За рекомендацією медиків я самоізолююся та працюватиму з дому, поки не отримаю інформацію від лікаря”, - заявила Енджі.

Як повідомляв Укрінформ, цього тижня про самоізоляцію через підозру на коронавірус оголосив також міністр природних ресурсів Канади Сеамус Ореган. Також учора стало відомо про те, що дружина прем’єр-міністра Канади Софі Грегуар-Трюдо заразилася Covid-19 під час перебування у Великій Британії. З огляду на це на двотижневий карантин пішов й Джастін Трюдо, у якого наразі немає симптомів зараження.

Станом на п’ятницю на території Канади підтвердили 152 випадки захворювання на новий коронавірус. Хвороба забрала життя однієї людини.