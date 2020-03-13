У дружини Трюдо таки виявили коронавірус, сам прем’єр поки залишається в карантині

У дружини Трюдо таки виявили коронавірус, сам прем’єр поки залишається в карантині

Укрінформ
У дружини прем’єр-міністра Канади Софі Грегуар-Трюдо діагностували COVID-19.

Про це повідомили в офісі глави уряду Канади, передає кореспондент Укрінформу.

“Дотримуючись рекомендації лікарів, Софі Грегуар-Трюдо здала аналіз на COVID-19. Результати тесту прийшли позитивними. Також дотримуючись поради лікарів, вона поки залишатиметься в ізоляції. Вона почувається добре, вживає усі рекомендовані застережні заходи, а її симптоми залишаються легкими”, - розповіли в офісі Трюдо. 

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У Трюдо додали, що прем’єр-міністр теж почувається добре і наразі не демонструє жодних симптомів хвороби.

“Як застережний захід та дотримуючись рекомендацій лікарів, він перебуватиме в ізоляції протягом запланованих 14 днів. Також слідуючи пораді лікарів, на цьому етапі від не здаватиме аналіз, оскільки не демонструє симптомів. З цієї ж причини медики стверджують, що ризику для тих, хто контактував з ним нещодавно немає”, - наголосили у відомстві. 

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Зазначається, що “прем’єр-міністр продовжує виконувати свої обов’язки та звернеться до канадців у п’ятницю”. 

Нагадаємо: раніше стало відомо, що дружина прем’єр-міністра Канади почала демонструвати грипозні симптоми після повернення із Великобританії.

Наразі на території Канади підтвердили 103 випадки коронавірусу. Хвороба забрала життя однієї людини.

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