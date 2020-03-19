У Канаді відтермінували сплату податків через коронавірус

Уряд надає канадцям додаткові чотири місяці на сплату належних податків.

Про це під час пресконференції у Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

“Ми перебуваємо у розпалі податкового сезону. Багато людей задумуються над тим, що Covid-19 означає для їх особистих фінансів. Той, хто подав податкову декларацію та дізнався про борг, матиме час до серпня 2020 року на його виплату”, - сказав Трюдо.

Читайте також: США частково закривають кордон з Канадою через коронавірус

За його словами, податкові канікули для фізичних та юридичних осіб дозволять влити до економіки додаткові 55 млрд дол.

Нагадаємо: більшість канадців мають подати щорічну податкову декларацію до 30 квітня.