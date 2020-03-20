На Закарпатті закривають усі санаторії

На Закарпатті усі санаторні заклади зупиняють свою роботу.

Про це на брифінгу в Закарпатській ОДА заявила директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми отримали телефонограму від МОЗ, де нам було повідомлено, що всі санаторні заклади повинні зупинити свою роботу. Це стосується повністю всіх закладів", – наголосила Єлизавета Біров.

Відтак, на Закарпатті припиняють діяльність два десятка санаторіїв. Найбільше їх — у смт. Поляна Свалявського району.

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Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. В Україні станом на 20 березня лабораторно підтвердили 26 випадків коронавірусу, з них 3 – летальні.