Мукачево зупиняє громадський транспорт та перекриває центр

Друге найбільше місто Закарпаття Мукачево зупиняє весь громадський транспорт, на вихідні у місті перекриють центр. Також ухвалили рішення зупинити роботу усіх ТРЦ.

Про це йдеться в повідомленні Мукачівської міськради у Facebook.

"Сьогодні на позаплановому засіданні комісії ТЕБ і НС прийняли додаткові карантинні заходи на території Мукачівської міської ОТГ", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в Мукачеві повністю зупинять рух громадського транспорту та перекриють центр міста на вихідні, закритими для проїзду автомобілів будуть вулиці Ярослава Мудрого, Маргітича, Пушкіна, Миру, Духновича. Також прийнято рішення зупинити роботу усіх ТРЦ, в тому числі "Епіцентру".

Як повідомляється, патрульній поліції та муніципальній інспекції доручено цілодобово контролювати дотримання карантину жителями міста та посадовими особами. Не дозволяти скупчення людей, надворі та всередині приміщення може перебувати не більше 10 осіб, відстань між якими має бути 3 метри.

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Керівники закладів, які здійснюють реалізацію продуктів харчування та засобів гігієни зобов'язані дотримуватись дезінфекційних заходів, забезпечити температурний скринінг та чіткий контроль за виконанням санітарно-епідемічних заходів.

Теж саме стосується і служб таксі, водії повинні бути у засобах захисту і постійно проводити дезінфекцію автомобілів.

За даними відділу охорони здоров'я Мукачівської міськради, захворюваність на ГРВІ у місті пішла на спад на 15-20%.

Раніше повідомлялося, що 20 березня в Ужгороді повністю зупинили громадський транспорт.

Станом на 20 березня на Закарпатті офіційно не зафіксовано хворих на коронавірус.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 10:00 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.