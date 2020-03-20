У Харкові пасажири блокують рух трамваїв

Люди блокують рух трамваїв через обмеження числа пасажирів.

Про це директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко повідомив у Facebook.

"Зупинка трамвая на метро "Академіка Павлова", вул. Героїв Праці - вул. Ак.Павлова, розворотне коло 602 м/р, пр. Тракторобудівників - вул. Немишлянська, вул. Морозова - вул. Киргизька до вул. Костичева, Салтівське шосе - пр. Тракторобудівників, Холодна гора - це лише короткий перелік вулиць та зупинок, де городяни перекривають рух трамваїв через обмеження кількості пасажирів. В одному трамваї розлючені пасажири розбили лобове скло", - повідомив Сидоренко.

За його словами, на місце викликають поліцію. Це поки що мало допомагає, трамваї далі не йдуть, а люди не розуміють, через що затримка.

"При закритому метро перекриття доріг лише погіршує ситуацію з перевезенням людей", - вважає Сидоренко.

Міськрада закликає не погіршувати й без того непросту ситуацію з перевезеннями людей в умовах протиепідеміологічних заходів. Тим більше, що тісний міжособистісний контакт протестувальників на рейках ніяк не сприяє поліпшенню протиепідеміологічної ситуації.

Водночас, у мережі з'явилася інформація, що в Харкові водія автобуса оштрафували за надто велику кількість людей у салоні: він перевозив 17 пасажирів при нормі в 10. Поліція склала адмінпротокол, сума штрафу - від 17 до 34 тис. грн. Керівництво компанії-перевізника впевнене, що стежити за дотриманням норми мають самі пасажири і поліція: на зупинках є відповідні оголошення.

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Водночас, сказали кореспонденту Укрінформу в Управлінні патрульної поліції Харкова, в такій ситуації водій має глушити мотор і викликати патрульних.

Як повідомляв Укрінформ, у Харкові закрито метро в рамках протиепідеміологічних заходів у зв'язку з коронавірусом. У міськраді розроблено тимчасову схему руху наземного транспорту - трамваїв, тролейбусів і маршрутних таксі - щоб забезпечити пересування по місту без метро. Норма пасажирів у транспортних засобах - 10 осіб.

Фото: Юрій Сидоренко у facebook