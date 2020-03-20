МХП виділяє 14 мільйонів на боротьбу з коронавірусом у Черкаській області

Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" (МХП) виділяє 14 млн грн на боротьбу з коронавірусом у Черкаській області.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі МХП.

"19 березня представники Черкаської ОДА та агрохолдингу МХП розробили оперативний план дій для протидії поширенню коронавірусу. На сьогоднішній день створена комісія, в найближчі дні буде створений штаб. Пріоритетним завданням на сьогодні є закупка першочергового обладнання для лікарень та засобів індивідуального захисту. МХП виділяє на це близько 14 млн грн", - зазначили у пресслужбі.

Там додали, що компанія надаватиме підтримку щодо закупівлі всіх необхідних засобів шляхом залучення власних фахівців департаменту матеріально-технічного забезпечення.

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МХП і місцева влада закликають інший бізнес, потужності якого розміщені у Черкаській області, брати активну участь у зменшенні ризиків поширення коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 20 березня у світі зареєстровано 245 829 випадків зараження коронавірусом, з них 88 441 особа одужала, 10 047 померли.

В Україні лабораторно підтвердили 26 випадків коронавірусу, з них 3 – летальні.

Фото з відкритих джерел