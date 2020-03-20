Українських журналістів просять не називати коронавірус “чумою” та “апокаліпсисом”

Міністерство охорони здоров'я та Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики надали рекомендації щодо етичного висвітлення ситуації навколо Covid-19.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі МОЗ Коронавірус_інфо.

​​“В умовах пандемії основним інструментом протидії паніці стає забезпечення безперервного доступу до правдивої та перевіреної інформації. Саме на журналістів лягає відповідальність за те, як реагуватиме населення. А отже, кожне формулювання має значення”, — зазначив голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Так, зокрема, рекомендується не приписувати захворювання певній країні або етнічності : "вірус з Уханя", "китайський вірус", "азіатський вірус".

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Натомість коректно називати вірус повною назвою Covid-19: Со - Corona, vi - virus, d- diases (захворювання), 2019 - рік поширення вірусу та вживати словосполучення "люди, хворі на Covid-2019".

Некоректно: писати, що люди - "поширюють вірус", "заражають інших", "переносять Covid-19".

У рекомендаціях також зазначається, що в публікаціях варто наголошувати на необхідності запобіжних заходів та своєчасного лікування, підкреслювати ефективність раннього тестування за наявності симптомів захворювання.

Водночас некоректно поширювати чутки та емоційні перебільшення: "чума", "апокаліпсис" тощо, називати хворих жертвами, постраждалими від Covid-19.