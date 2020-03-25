У Запоріжжі вводять надзвичайну ситуацію - виявили чотири випадки коронавірусу

У Запоріжжі Сovid-19 виявлено у 4 людей, які повернулись з-за кордону. В місті вводять надзвичайну ситуацію.

Про це повідомляє телеграм-канал COVID-19.Запоріжжя.

«Усі хворі нещодавно повернулися з-за кордону: 2 людини відпочивали в Єгипті, ще 2 - у Куршевелі. Вік хворих - 41,52,53 та 55 років. Вчасно виявити зараження вдалося завдяки тестам, які вчора надійшли до міста», - йдеться у повідомленні.

Наразі проходять ретельну перевірку усі, хто контактував із хворими.

За рішенням міськвиконкому сьогодні з 14:00 у місті вводиться надзвичайна ситуація.

Зранку МОЗ повідомляло про перші два випадки коронавірусу на території області.

Станом на ранок середи, 25 березня, в світі, за даними сайту Worldometer, зареєстровано 423 515 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 910 летальних і 109 154 випадки одужання.

В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Фото: AA