Зеленський: “Виспимось після коронавірусу” - наш девіз останні тижні

Органи державної влади працюють практично у цілодобовому режимі для забезпечення українців усім необхідним для боротьби з коронавірусом.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Наше завдання номер один: забезпечити українців усім необхідним. Для цього всі органи державної влади працюють фактично цілодобово. Наш девіз останні тижні: “Виспимось після коронавірусу", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що центральна влада перебуває у постійному контакті та тісно взаємодіє з владою на місцях, знає потреби кожної області.

Глава держави нагадав, що вчора мав розмову з керівниками усіх регіонів.

"У такі часи ми всі зобов’язані працювати пліч-о-пліч. Кожен очільник ОДА, голова обласної ради, мер, місцеве самоврядування та регіональний бізнес мають забути про власні амбіції, діяти спільно і змагатись за життя і здоров’я жителів регіону, а не за бали на місцевих виборах", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, згідно з постановою Кабінету міністрів, з 18 березня по 3 квітня в Україні запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також з 17 березня припинено роботу метрополітену у Києві, Харкові та Дніпрі.

З 18 березня по 3 квітня заборонено перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, в автобусах на міських маршрутах.

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Крім того, з 17 березня в Україні заборонено проведення всіх масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних тощо), у яких бере участь понад 10 осіб.

З 12 березня до 3 квітня припинено навчання в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти.

Фото: пресслужба Президента