Політичний хайп зараз фактично дорівнює мародерству – звернення Зеленського (повний текст)

Звернення Президента України щодо забезпечення засобами, необхідними для боротьби з поширенням коронавірусу

Бажаю здоров’я, дорогі українці!

Ми починаємо новий тиждень боротьби з коронавірусом із хороших новин.

Сьогодні вночі у «Борисполі» приземлився наш перший вантажний літак з Китаю. Він доставив в Україну тест-системи полімеразної ланцюгової реакції, а також експрес-тести, апарати штучної вентиляції легень, маски, захисні костюми та ще багато чого необхідного. Цей вантаж буде розподілений по всіх регіонах нашої країни та надійде до лікарень, лабораторій, аптек, до поліцейських, прикордонників та наших військових. Зауважу, що це тільки перша партія того, що нам необхідно. Триває активна та безперервна робота для того, щоб уже на цьому тижні з Китаю, Південної Кореї та багатьох інших країн до нас прибули додаткові тест-системи ПЛР, респіратори, маски, швидкі тести та апарати штучної вентиляції легень.

Наше завдання номер один – забезпечити українців усім необхідним.

Для цього всі органи державної влади працюють фактично цілодобово.

Наш девіз останні тижні: «Виспимось після коронавірусу».

Ми перебуваємо в постійному контакті та тісно взаємодіємо з місцевою владою, знаємо потреби кожної області. Вчора ми провели розмову з керівниками всіх регіонів України. У такі часи ми всі зобов’язані працювати пліч-о-пліч. Кожен очільник ОДА, голова обласної ради, мер, місцеве самоврядування та регіональний бізнес мають забути про власні амбіції, діяти спільно й змагатися за життя та здоров’я жителів регіону, а не за бали на місцевих виборах.

Також хочу повідомити, що уряд домовився про співпрацю українських і китайських лікарів. Наші медики отримають від колег з Уханя успішний досвід боротьби з коронавірусом.

Вчора у мене відбулася розмова з головою МВФ пані Крісталіною Георгієвою. Наші міжнародні фінансові партнери, включно з МВФ, Світовим банком, ЄБРР, запевнили про готовність підтримувати та допомагати Україні.

Сьогодні відбувається засідання уряду, де серед іншого буде ухвалено низку важливих рішень. Зокрема, заборона відключати електроенергію для населення.

Зміни до законодавства, які дозволять «Укрпошті» доставляти ліки.

Завдання НБУ, Мінфіну та Мінекономіки – до кінця тижня розрахувати програму кредитних канікул для бізнесу. Виплата допомоги людям, які були скорочені через карантин. Зміни до законодавства, що запровадять кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів медичного призначення у період коронавірусу.

Окремо я хочу звернутися до деяких політиків. У складні для країни часи займатися політичним хайпом – фактично дорівнює мародерству. Ви кажете, що влада запровадить надзвичайний стан, щоб під шумок протягнути якісь непопулярні рішення. Можу сказати тільки одне: не судіть інших по собі.

По своєму досвіду та своїх, якщо можна їх так назвати, життєвих принципах.

Сьогодні будь-які наші кроки мають єдину мету – зберегти життя та здоров’я українців.

Знаєте, загалом в усій цій ситуації є певний парадокс. Усім рекомендовано носити маски, але коронавірус насправді скидає маски з людей.

Бо хтось готовий допомагати, віддаючи останнє. А хтось готовий заробляти на людській біді. Підвищує ціни, притримує маски на складах, намагається продати респіратори за кордон. Усі ці дії отримають не лише моральну оцінку суспільства, а й юридичну оцінку відповідних правоохоронних органів.

Але хочеться говорити й відзначати тих, хто працює самовіддано та без відпочинку. Я щиро дякую кожному українському медику. Сьогодні ви – наші супергерої. Дякую за неймовірну витримку та вірність клятві Гіппократа.

Я дякую українським прикордонникам. Ці хлопці та дівчата одними з перших долучилися до непоширення коронавірусу в Україні. Вони фактично перебувають на новій «передовій» і ведуть боротьбу з невидимим ворогом – коронавірусною інфекцією. Дякую вам службу!

Я дякую нашим військовим на сході України. Сьогодні весь інформаційний простір заповнений темою коронавірусу. Але захист України залишається нашим пріоритетом. Дякую українським бійцям, які продовжують боронити Батьківщину. Ми робимо все, щоб Україна була здоровою. Ви робите все, щоб Україна – була.

Я дякую нашим послам і дипломатам, які працюють вдень і вночі, щоб повернути українців додому. Працівникам Міністерства інфраструктури, які допомагають їм у цьому, а також забезпечують доставку робітників критично важливих підприємств. Екіпажам літаків, потягів та автобусів, які доставляють в Україну громадян і цінні вантажі. Нашим поліцейським та нацгвардійцям, які підтримують порядок на наших вулицях.

Дякую тим главам церков, які розуміють небезпеку та проводять богослужіння без людей, у режимі онлайн. Впевнений, що й інші глави доєднаються до такої вимушеної практики. Адже сьогодні людям справді дуже потрібна віра, але не менше їм потрібна елементарна безпека.

Дякую соціально відповідальному бізнесу та нашим волонтерам, які допомагають всім, що потрібно.

Службам таксі, які погодилися безкоштовно відвозити лікарів на роботу.

Дякую працівникам «Укрпошти», які безперебійно доставляють пенсії громадянам.

До речі, хочу сказати людям похилого віку: через працівників «Укрпошти» ви можете замовити продукти та оплатити комунальні послуги. Також пам’ятайте, що за несвоєчасну оплату комунальних послуг вам не будуть нараховувати пеню. Тому, будь ласка, залишайтеся вдома й не виходьте на вулицю без зайвої потреби.

Це стосується, не тільки людей похилого віку, а й усіх громадян.

Не створюйте ризик собі та оточенню. Друзі, всім нам час подорослішати.

Навіть найбагатші країни світу відверто кажуть про неготовність своїх медичних систем витримати великі навантаження.

Тому завдання номер один – мінімізувати поширення вірусу.

Я думаю, ви розумієте, що нам дісталась у спадок далеко не ідеальна медицина. Але вона тримається, бо має найцінніше. Це – люди. Це наші українські медики. Давайте не допустимо ситуації, коли вони в прямому сенсі слова будуть падати на роботі від перевтоми. Чи будуть змушені обирати, кого з пацієнтів їм лікувати. Допоможіть своїй країні – залишайтеся вдома.

І традиційна порада, чим зайняти себе на карантині.

Не за горами літо, а отже – саме час згадати про фізичну форму.

В Інтернеті ви легко знайдете безліч відеокурсів для тренування вдома.

За словами медиків, особливо сьогодні фізкультура потрібна всім, але без фанатизму й без гонитви за рекордами. Будьте здорові, дорогі українці!

Бажаю вам 36,6! Бережімо себе! Збережемо Україну!