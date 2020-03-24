У Дніпрі збирають волонтерські групи зі студентів-медиків

У Дніпровській медичній академії збирають студентів-добровольців, які після експрес-навчання почнуть надавати домедичну та медичну допомогу населенню міста Дніпро.

Про це повідомляють у Дніпровській медакадемії.

“З метою запобігання розповсюдження коронаровірусної інфекції, а також для забезпечення домедичної та медичної допомоги населенню міста Дніпра Департаментом охорони здоров’я Дніпропетровської обласної ради формуються волонтерські групи зі студентів-медиків”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що групи пройдуть експрес-навчання на предмет надання консультативної допомоги, проведення протиепідемічних та інших заходів, які необхідні для недопущення поширення захворюваності на коронавірус серед населення.

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Всім студентам-медикам, які виявлять бажання увійти до таких груп, буде надано статус волонтера. Всі учасники волонтерських заходів будуть забезпечені засобами індивідуального захисту.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 24 березня в Україні лабораторно підтвердили 84 випадки коронавірусу, три з них летальні і одна людина видужала.