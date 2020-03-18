Пільги для бізнесу і податкові декларації до 1 липня - Зеленський підписав іще один закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)".

Відповідна інформація зазначена в картці законопроекту.

Згідно з законом №3220 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби, який був ухвалений 17 березня, окрім податкових заходів з підтримки бізнесу, містить положення, що покликані надати низку тимчасових податкових пільг фізичним особам.

Так, до 1 липня 2020 року подовжується термін подання річної декларації про майновий стан і доходи.

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Не нараховується та не сплачується у період із 1 березня до 30 квітня 2020 року плата за землю. Фізичним особам – платникам податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, перерахунок здійснюватиметься контролюючим органом.

Нежитлова нерухомість, яка перебуває у власності фізичних або юридичних осіб, не є об’єктом обкладання податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з 1 березня до 30 квітня 2020 року.

Передбачається кілька пільг для громадян, які звільняються від штрафів та пені за прострочення виплат по споживчих кредитах з 1 березня по 30 квітня.

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На цей же період для громадян запроваджується допомога для тих, хто захворів на короновірус чи знаходиться на самоізоляції.

Так, у графі про дату і стан проходження вказано: «Повернуто з підписом Президента», та уточнюється, що глава держави підписав закон 18 березня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада під час позачергового засідання 17 березня ухвалила в цілому законопроєкт № 3220. Голова ВР Дмитро Разумков підписав відповідний закон 17 березня та передав його на підпис Президенту Володимиру Зеленському.