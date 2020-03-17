Президент дав поради українцям, чим зайнятись під час карантину дома

Президент України Володимир Зеленський закликав українців без зайвої потреби не виходити під час карантину на вулицю і порадив, чим їм зайнятись удома.

Про це він сказав у своєму зверненні до співвітчизників, оприлюдненому на сторінці глави держави у Facebook.

"Закликаю усіх без зайвої потреби не виходити на вулицю і залишатися вдома. Використаймо цей час з максимальною користю і проведемо його з нашими рідними та близькими. Будемо дивитись гарні фільми, читати хороші книжки", - зазначив Зеленський.

Президент дав свої рекомендації співвітчизникам: "Моя рекомендація сьогодні така: роман "Вцілілий" Чака Поланіка та "Музей покинутих секретів" Оксани Забужко. І дуже рекомендую чудовий французький фільм "1+1". Бажаю нам усім 36,6".

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

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Станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків зараження Covid-19, з них два — летальні.