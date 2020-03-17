Президент дав поради українцям, чим зайнятись під час карантину дома

Президент дав поради українцям, чим зайнятись під час карантину дома

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський закликав українців без зайвої потреби не виходити під час карантину на вулицю і порадив, чим їм зайнятись удома.

Про це він сказав у своєму зверненні до співвітчизників, оприлюдненому на сторінці глави держави у Facebook.

"Закликаю усіх без зайвої потреби не виходити на вулицю і залишатися вдома. Використаймо цей час з максимальною користю і проведемо його з нашими рідними та близькими. Будемо дивитись гарні фільми, читати хороші книжки", - зазначив Зеленський.

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Президент дав свої рекомендації співвітчизникам: "Моя рекомендація сьогодні така: роман "Вцілілий" Чака Поланіка та "Музей покинутих секретів" Оксани Забужко. І дуже рекомендую чудовий французький фільм "1+1". Бажаю нам усім 36,6".

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

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Станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків зараження Covid-19, з них два — летальні.

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