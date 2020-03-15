МОЗ може продовжити карантин - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я розглядатиме можливість продовження карантину з урахуванням епідемічної ситуації.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

"Карантин діє до 3 квітня, але ми будемо розглядати - продовжувати, чи не продовжувати", - сказав Ляшко.

За його словами, рішення прийматиметься з урахуванням епідситуації на території України, а також кількості хворих у сусідніх країнах.

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Як повідомляв Укрінформ, 11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію COVID-19.

В Україні підтверджено три випадки захворювання, одна особа померла.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів задля протидії поширенню коронавірусної інфекції.