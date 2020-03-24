У Львові попри надзвичайну ситуацію працює громадський транспорт

У Львові, незважаючи на запровадження режиму надзвичайної ситуації, у вівторок, 24 березня, львівський транспорт вийшов на маршрути.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

«Сьогодні зранку на міських маршрутах працювало 100% трамваїв (70 одиниць), 100% тролейбусів (55 одиниць), 65% автобусів ЛК АТП №1 (124 одиниці), і приблизно 20% автобусів приватних перевізників», - сказала заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

За її словами, дезінфекція транспорту проводиться двічі на день, водії забезпечені дезінфікуючими засобами.

Відповідно до дії постанови Кабінету міністрів, громадський транспорт перевозить не більше 10 осіб. За порядком слідкує поліція.

Також у місті призупинено дію пільг на безкоштовний проїзд у громадському транспорті для усіх категорій громадян, які передбачені законодавством України, ухвалами сесії міськради та рішеннями виконавчого комітету. Це тимчасовий захід і він буде діяти до закінчення карантину, запевнили у Львівській міськраді.

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Як повідомлялося, у Львові та області з 24 березня введено режим надзвичайної ситуації.

Зараз у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні із підозрою на коронавірус перебуває 40 осіб. На самоізоляції - 39 осіб. Загалом за весь час із підозрою Covid-19 звернулось 113 осіб. За результатами тестів у 2 осіб підтверджено діагноз коронавірус.

Фото: Львівська міськрада