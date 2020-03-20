В Україні перевіряють 209 осіб із підозрою на коронавірус

В Україні перевіряють 209 осіб з підозрою на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Національної служби здоров'я України.

"Станом на 20.00 20 березня перевіряють 209 осіб з підозрою на коронавірус", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також зазначили, що на сьогодні в Україні облаштовані 5 501 ліжко для лікування пацієнтів з COVID-19 та є 989 апаратів штучної вентиляції легень.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

В Україні станом на 20.00 20 березня підтверджено 29 випадків COVID-19.