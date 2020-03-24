У Києві додатково підготували 7 000 ліжок для хворих з коронавірусом

На випадок ускладнення епідеміологічної ситуації столична влада додатково підготувала 7 тисяч ліжок для хворих на коронавірус.

Про це сказав мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На випадок ускладнення епідеміологічної ситуації столична влада ще додатково визначила заклади охорони здоров'я, де є окремо розташовані корпуси, і ми готові додатково розгорнути 7 000 ліжок, але сподіваємося, і ми все зробимо для того, щоб цю кількість ліжок не потрібно було використовувати", - сказав Кличко.

Він зазначив, що сьогодні усіх тих, у кого є підтверджений діагноз чи підозра на коронавірус приймає Олександріївська лікарня. За його словами, там є усе необхідне, щоб надати своєчасну та кваліфіковану допомогу тому, хто цього потребує.

"Вона одна із семи визначених лікувальних баз. Крім неї ще облаштовано 6 лікарень. На сьогодні розгорнуто 482 ліжка, дорослих 237 ліжок, для дітей 200, і і 45 для вагітних", - сказав мер Києва.

Кличко зазначив, що у структурі інфекційних відділень передбачено 78 боксів. Реанімаційні ліжка інфекційних відділень забезпечені штучними апаратами вентиляції легень.

Також він додав, що у всіх лікарнях є запас індивідуального захисту, витратних матеріалів, дезінфекційних засобів для надання медичної допомоги.

Читайте також: Мер Києва просить поліцію посилити контроль за дотриманням карантину

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Станом на ранок 24 березня в Україні 97 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт з Чернівців одужав та вже виписаний з лікарні.