У Києві додатково підготували 7 000 ліжок для хворих з коронавірусом
Про це сказав мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"На випадок ускладнення епідеміологічної ситуації столична влада ще додатково визначила заклади охорони здоров'я, де є окремо розташовані корпуси, і ми готові додатково розгорнути 7 000 ліжок, але сподіваємося, і ми все зробимо для того, щоб цю кількість ліжок не потрібно було використовувати", - сказав Кличко.
Він зазначив, що сьогодні усіх тих, у кого є підтверджений діагноз чи підозра на коронавірус приймає Олександріївська лікарня. За його словами, там є усе необхідне, щоб надати своєчасну та кваліфіковану допомогу тому, хто цього потребує.
"Вона одна із семи визначених лікувальних баз. Крім неї ще облаштовано 6 лікарень. На сьогодні розгорнуто 482 ліжка, дорослих 237 ліжок, для дітей 200, і і 45 для вагітних", - сказав мер Києва.
Кличко зазначив, що у структурі інфекційних відділень передбачено 78 боксів. Реанімаційні ліжка інфекційних відділень забезпечені штучними апаратами вентиляції легень.
Також він додав, що у всіх лікарнях є запас індивідуального захисту, витратних матеріалів, дезінфекційних засобів для надання медичної допомоги.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.
Станом на ранок 24 березня в Україні 97 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт з Чернівців одужав та вже виписаний з лікарні.