Мер Києва просить поліцію посилити контроль за дотриманням карантину

Мер Києва Віталій Кличко просить Міністерство внутрішніх справ України посилити контроль за дотриманням киянами обмежувальних заходів.

Про це він зазначив на брифінгу 24 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Окремо я звертаюся до МВС посилити контроль за дотриманням киянами обмежувальних заходів. А також підприємствами та установами за виконанням ними заходів з організації дистанційної роботи співробітників", - сказав Кличко.

Бо, за його словами, виходить так, що столиця обмежила користування громадським транспортом, запровадила спецквитки, та водночас отримує тисячі заявок від державних установ на проїзд їх співробітників.

"Куди вони будуть їхати, якщо можуть і мають працювати дистанційно?! Ми сьогодні повинні максимально обмежити кількість соціальних контактів!" - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

За даними МОЗ, в Україні станом на 10:00 24 березня зафіксовано 84 випадки коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків.