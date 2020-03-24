Кличко б’є на сполох: Києву загрожує “імпорт інфекції” з-за кордону

Усі громадяни, які повертаються з-за кордону, мають два тижні перебувати вдома на самоізоляції.

На цьому наголосив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я хочу окреслити, в чому тривожність ситуації. У столицю спецрейсами з-за кордону прибувають десятки тисяч українців. Переважна більшість в аеропорт "Бориспіль", менша частина - на столичний залізничний вокзал. Рішення про повернення українських громадян ухвалювало Міністерство закордонних справ, а з проблемою потенційно інфікованих людей на вулицях, загрозою швидкого розповсюдження інфекції столиця залишається сам на сам", - сказав Кличко.

За його словами, всі профільні державні органи повинні підключитися до контролю за станом здоров'я людей, які повертаються в Україну. "Жорстко інформувати людей на кордоні, що всі мають два тижні перебувати дома і виключно на самоізоляції. І розуміти, що нестимуть відповідальність за порушення такого зобов'язання. Бо сьогодні складається безконтрольне імпортування інфекції в столицю", - наголосив Кличко.

В України вже зафіксовано 84 випадки Covid-19, найбільше в Києві — 29 і в Чернівецькій області — 25.