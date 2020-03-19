На карантині в Єгипті перебувають 830 українців – МЗС

Лікування від коронавірусу за кордоном проходять 12 громадян України, на карантині перебувають 862 наших співвітчизників, з них 830 – у готелях Єгипту.

Такі дані станом на 23:00 18 березня оприлюднило Міністерство закордонних справ.

Зокрема, 12 громадян України проходять лікування: у Німеччині - 5, в Італії та Польщі – по 2, в Молдові, ОАЕ та Домініканській Республіці – по 1.

5 громадян України, інфікованих коронавірусом, одужали, з них четверо в Японії і один – в Італії.

На карантині перебувають 862 громадян України, зокрема, у Єгипті – 830 (у готелях, раніше їх було 744), у Бразилії – по 16, у Німеччині – 7, у Домініканській Республіці та ОАЕ – по 3, Молдові, - 2, в Румунії - 1.

Одна громадянка України за кордоном померла від коронавірусу – це сталося в Італії 13 березня.

15 566 наших співгромадян, яких коронавірус застав за кордоном, вже повернулися в Україну.