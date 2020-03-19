Понад 16 тисяч українців вже повернулися з-за кордону - МЗС

Більше 16 тисяч громадян України повернулися з-за кордону додому.

Такі дані станом на 10-ту годину 19 березня оприлюднило Міністерство закордонних справ на сторінці " Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України" у Facebook.

"Завдяки роботі українських дипломатів понад 16 тисяч наших громадян вже в Україні! Робота триває, аби допомогу міг отримати кожен громадянин, який цього потребує", - розповіли в МЗС.

Зазначається, що, зокрема, з Австрії повернулися 209 українців, Азербайджану - 39, Бельгії - 8, Греції - 14, Єгипту - 14475, Ірану - 1, Італії - 123, Китаю - 45, Кіпру - 40, Лівану - 74, ОАЕ - 881, США - 84, Танзанії - 14, Угорщини - 21, Хорватії - 56.