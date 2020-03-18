Сьогодні у Чернівцях призупиняє роботу увесь громадський транспорт

У середу, 18 березня, у Чернівцях призупиняє роботу увесь громадський транспорт.

Про це під час свого відеозвернення на офіційній сторінці у Facebook повідомив Чернівецький міський голова Олексій Каспрук.

"Після того, як сьогодні у 6 буковинців підтвердився коронавірус, я прийняв непросте рішення: 18 березня у Чернівцях повністю призупиняє роботу весь громадський транспорт", - повідомив Олексій Каспрук.

Також він закликав усі підприємства, установи й організації міста припинити роботу та обмежити кількість людей, які знаходяться в офісі.

"Не просто не буде чим добратися на роботу, а робити це небезпечно. Закликаю керівників установ, організацій, підприємств припинити роботу, обмежити кількість людей, які знаходяться в офісі. Розумію, що введення в області, а, можливо, і в усій Україні надзвичайного стану — це питання не те, що днів, а годин"", - додав міський голова.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків зараження Covid-19, з них два — летальні.