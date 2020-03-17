У Чернівцях тимчасово скасували пільги на проїзд, аби пенсіонери залишалися вдома

У Чернівцях на період карантину тимчасово скасували пільговий проїзд у громадському транспорті.

Таке рішення 17 березня підтримало 26 депутатів міської ради, повідомляє Чернівецька міськрада.

"До стабілізації епідемічної ситуації у Чернівцях призупинено надання пільг на безкоштовний проїзд в громадському транспорті", - йдеться у повідомленні.

Міський голова Чернівців Олексій Каспрук зазначив, що це вимушений обмежувальний захід, який спонукатиме людей похилого віку менше пересуватися містом.

"Пільговий проїзд у тролейбусах та маршрутках буде відновлено після стабілізації епідемічної ситуації. Окрім того, шукатимемо інші шляхи, як матеріально підтримати пенсіонерів, особливо одиноких, з низькими пенсіями у сьогоднішніх непростих обставинах", – додав міський голова Чернівців.

У міськраді повідомили, що розпорядженням міського голови створено штаб, який залучатиме волонтерів, громадських активістів, соціальних працівників, небайдужих чернівчан для доставки додому продуктів, ліків, засобів гігієни самотнім людям похилого віку.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

В Україні 14 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них два летальні.