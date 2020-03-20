П'ять нових хворих на коронавірус: у Чернівцях розповіли про їхній стан

Серед п'яти нових хворих на коронавірус буковинців, двоє осіб пенсійного віку мають пневмонії та високу температуру, а троє почувають себе добре. Одна із них лікується вдома.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

"Із 5 пацієнтів, у яких вчора підтвердили коронавірус, двоє чоловіків та троє жінок. Двоє осіб пенсійного віку мають пневмонію та, відповідно, підвищену температуру. Інші пацієнти, молодого та середнього віку, почувають себе добре. Одна із них знаходиться на амбулаторному лікуванні, оскільки має нескладну форму захворювання", - сказала Гусак.

Вона додала, що усі хворі ізольовані, коло контактних осіб встановлюють.

Як повідомляв Укрінформ, вчора пізно увечері у Чернівецькій області підтвердили ще 5 випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Станом на ранок 20 березня в Україні зареєстровано 26 випадків зараження коронавірусом. Три з них - летальні.