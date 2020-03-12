Українців з ознаками вірусних захворювань просять не ходити в суди

У зв’язку з введенням в Україні карантину Рада суддів України просить громадян з ознаками будь-якого вірусного захворювання утриматися від відвідання суду.

Про це йдеться у заяві голови РСУ щодо карантинних заходів, опублікованій на порталі "Судова влада України".

"Рада суддів України звертається до громадян, які є учасниками судових процесів, з проханням утриматися від участі у судових засіданнях, якщо слухання не передбачають обов'язкової присутності учасників сторін. Також Рада суддів України просить громадян утриматися від відвідин суду, якщо у них є ознаки будь-якого вірусного захворювання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що наразі не розглядається питання про перенесення на інші дати проведення XVIII чергового з'їзду суддів України, що призначений на 6-7 квітня 2020 року в Києві.

Водночас повідомляється, що проведення співбесід з кандидатами на посаду судді Конституційного суду України заплановане на 27 березня 2020 року.

"Рада суддів України продовжить слідкувати за ситуацією та подальші рішення прийматиме в залежності від її розвитку", - ідеться в заяві.

Як відомо, з 12 березня до 3 квітня 2020 року в Україні вводиться карантин через спалах у світі коронавірусу. Таке рішення було ухвалене на засіданні Кабінету міністрів України 11 березня.