Фракція "Слуга народу" погодилася, що Раді не треба йти на карантин – депутат

Члени фракції "Слуга народу" на зустрічі з Президентом у понеділок ввечері дійшли згоди, що Верховна Рада має працювати в режимі пленарних засідань, а не йти на карантин.

Про це у Facebook повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Фракція зустрілася з Президентом. Говорили відверто і часом емоційно. У підсумку практично одностайно погодилися з позицією глави держави. Верховна Рада має працювати. Ми не можемо собі дозволити йти на карантин і не працювати в сесійній залі", - написала Кравчук.

Вона зазначила, що Україна постала перед викликами глобального характеру, яких ніколи ще не було.

"Коронавірус б’є не лише по здоров’ю, а й по економіці, по державних інститутах, по добробуту і повсякденному життю людей. В такій ситуації народні обранці - якщо вони дійсно народні - не можуть дозволити собі відсиджуватися, ховаючись за процедурами і нормами. Це той самий момент, коли влада має показати свою згуртованість і рішучість у боротьбі з глобальним лихом… Саме тут, у сесійній залі, ухвалюючи реформаторські закони, ми зможемо бути для виборців максимально корисними", - підкреслила депутат.

Вона додала: якщо представникам якихось фракцій "надто лячно працювати для народу в "добу коронавірусу" - неволити не будемо".

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Як повідомляв Укрінформ, народні депутати планували змінити календарний план роботи Верховної Ради, замінивши пленарні тижні роботи парламенту на комітетські до 3 квітня.

Президент Зеленський у своєму зверненні 16 березня заявив про неприпустимість зміни графіку роботи Верховної Ради та закликав парламент ухвалити податкову, земельну, трудову реформи, призначити міністрів економіки та енергетики, а також генерального прокурора.