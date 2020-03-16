Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової Ради
Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.
"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України". Згідно з розпорядженням, позачергове пленарне засідання Верховної Ради України скликається у зв’язку з пропозицією Погоджувальної ради депутатських фракцій (депутатських груп) та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України", - йдеться у повідомленні.
Згідно з розпорядженням, на позачерговому засіданні, яке розпочнеться о 8 годині 17 березня, будуть розглянуті такі питання: проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)" (реєстр. № 3219); проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я" №2538 (друге читання); проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров’я за кошти державного бюджету" №2539 (друге читання); проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)" №3220.
Крім того, на позачерговому засіданні будуть розглянуті проєкт постанови Верховної Ради "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину в Україні" (реєстр. № 3218) та проєкт Постанови "Про внесення змін до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання"(реєстр. № 3224).
Як повідомляв Укрінформ, Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу і в цілому законопроєкт №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)".