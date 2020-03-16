На сайті Ради з'явився текст законопроєкту про коронавірус

На сайті Верховної Ради опубліковано текст законопроєкту №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)".

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

"З метою запобігання поширенню коронавірусу Covid-19 серед населення України підготовлено проєкт закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України спрямованих, на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)", - йдеться у пояснювальній записці.

Згідно із текстом законопроєкту, передбачається, що порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними захворюваннями, тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - у розмірі від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Як раніше повідомлялося, законопроєкт зареєстровано 16 березня і передано на розгляд керівництву. Авторами документу є група народних депутатів на чолі з головою Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайлом Радуцьким.