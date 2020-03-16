У Раді зареєстрували законопроєкт про коронавірус

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт зареєстровано 16 березня і передано на розгляд керівництву. Авторами документу є група народних депутатів на чолі з головою Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайлом Радуцьким.

Текст законопроєкту і супровідні документи до нього поки не опубліковані.

Як повідомлялося, 13 березня міністр охорони здоров’я Ілля Ємець представив народним депутатам та представникам профільних відомств проєкт закону, що підвищить ефективність боротьби з коронавірусом, а також передбачає план дій при кризових ситуаціях щодо запобігань поширенню епідемії.

На засіданні погоджувальної ради в понеділок, 16 березня, представники фракцій і груп домовилися провести позачергове засідання для розгляду законопроєктів для протидії розповсюдженню коронавірусу у вівторок, 17 березня, о 8.00.

За словами Михайла Радуцького, запропонований законопроєкт передбачає, що адміністративна відповідальність за порушення обсервації в умовах епідемії коронавірусу може передбачати штрафи від 17 тис. до 34 тис. гривень, а умисне зараження людей передбачає кримінальну відповідальність.

Наразі в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. З них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.

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З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

За останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, у світі зафіксовано вже 174 961 випадок коронавірусу, кількість померлих становить 6705 осіб, одужали 77 658 людей.