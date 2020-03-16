Президент просить МОЗ тимчасово заборонити планові операції

Президент Володимир Зеленський закликав Міністерство охорони здоров’я тимчасово заборонити планові заходи та планові операції й перепрофілювати медичні заклади для прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на сторінці Президент у Facebook.

"Міністерству охорони здоров’я – тимчасово заборонити планові заходи та планові операції. Здійснювати лише термінові та невідкладні заходи. Максимально підготувати та перепрофілювати медичні заклади для прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах", - сказав Зеленський.

Крім того, Президент доручив розробити механізм доставки ліків працівниками Укрпошти для людей похилого віку.

За останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, у світі зафіксовано вже 174 786 випадків коронавірусу, кількість померлих становить 6705 осіб, одужали 77 657 людей.

В Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. Із них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.

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Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.