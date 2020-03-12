МАУ закриває чотири внутрішні рейси
Укрінформ
МАУ скасовує чотири внутрішні рейси у зв’язку із загрозою розповсюдження коронавірусу.
Про це повідомила пресслужба КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" на сторінці у Facebook.
"Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" тимчасово закриває внутрішні рейси між Києвом та Запоріжжям, а також Херсоном, Івано-Франковськом і Чернівцями. Наразі авіакомпанія повідомила, що рейси відміняються до 8 квітня", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось про те, що польські авіалінії скасували рейси із Запоріжжя до Варшави.
Також зміни до літної програми вніс український лоукостер SkyUp.