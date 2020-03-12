МАУ тимчасово дозволила змінити дати вильоту на всіх маршрутах
Про це повідомляється на сайті авіакомпанії 12 березня.
"Ми розуміємо, що деякі пасажири, бажають змінити свої плани подорожі через Covid-19. Тому МАУ змінює свою комерційну політику, щоб забезпечити максимальну гнучкість та спокій для наших клієнтів. Пасажири, що оформили авіаквиток до 12 березня 2020 року, з датами подорожі: 13 березня 2020 - 08 квітня 2020, незалежно від напрямку, можуть змінити дати подорожі без додаткових витрат за тим же напрямком та класі бронювання, що і оригінальний авіаквиток", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для авіаквитків, які бронюються зараз, запроваджується гнучка політика змін для всіх типів тарифів: дозволяється одна зміна дати подорожі, до подальших змін застосовуються оригінальні правила тарифу.
"По рейсах, що виконуються за розкладом та не скасовуються дозволяється безкоштовно одна зміна дати подорожі, повернення коштів за авіаквиток здійснюється відповідно до правил тарифу придбаного авіаквитка", - додають в авіакомпанії.
Як повідомлялося 11 березня, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" через поширення коронавірусу Covid-19 в Італії призупиняє сполучення Київ-Венеція до 12 квітня та вивозитиме українців рейсами з Риму та Мілану.
Також, реагуючи на нові правила в'їзду до Ізраїлю, МАУ коригує розклад польотів з міст України до Тель-Авіва. Зокрема, на період 12 березня – 8 квітня скасовані рейси Одеса – Тель-Авів (окрім 18 і 25 березня) і Дніпро – Тель-Авів, а також рейси Харків – Тель-Авів з 15 березня по 8 квітня. Рейси Київ – Тель-Авів виконуватимуться двічі на день. Пасажирам рейсів Дніпро – Тель-Авів буде запропонований альтернативний варіант перельоту через Київ на найближчий рейс.
Крім того, до 22 травня виконання прямих рейсів Київ – Ізмір (Туреччина) авіакомпанією МАУ буде тимчасово зупинене. Пасажирам рейсів до/з Ізміра будуть запропоновані варіанти подорожі з пересадкою в Стамбулі. У зв'язку з пониженим попитом до 1 квітня прямі рейси між Одесою і Стамбулом виконуватися не будуть.
У МАУ також повідомляли, що з 13 березня по 7 квітня виконуватимуть по одному рейсу на день між Києвом і Лондоном. Відбудуться зміни і в програмі внутрішніх рейсів. До 8 квітня будуть скасовані другі частоти на маршрутах між Києвом і Херсоном, Чернівцями, Івано-Франківськом, Львовом і Запоріжжям.