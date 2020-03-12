МАУ тимчасово дозволила змінити дати вильоту на всіх маршрутах

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" запровадила гнучку політику щодо зміни дати вильоту для квитків на всіх маршрутах через поширення коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляється на сайті авіакомпанії 12 березня.

"Ми розуміємо, що деякі пасажири, бажають змінити свої плани подорожі через Covid-19. Тому МАУ змінює свою комерційну політику, щоб забезпечити максимальну гнучкість та спокій для наших клієнтів. Пасажири, що оформили авіаквиток до 12 березня 2020 року, з датами подорожі: 13 березня 2020 - 08 квітня 2020, незалежно від напрямку, можуть змінити дати подорожі без додаткових витрат за тим же напрямком та класі бронювання, що і оригінальний авіаквиток", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для авіаквитків, які бронюються зараз, запроваджується гнучка політика змін для всіх типів тарифів: дозволяється одна зміна дати подорожі, до подальших змін застосовуються оригінальні правила тарифу.

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"По рейсах, що виконуються за розкладом та не скасовуються дозволяється безкоштовно одна зміна дати подорожі, повернення коштів за авіаквиток здійснюється відповідно до правил тарифу придбаного авіаквитка", - додають в авіакомпанії.

Як повідомлялося 11 березня, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" через поширення коронавірусу Covid-19 в Італії призупиняє сполучення Київ-Венеція до 12 квітня та вивозитиме українців рейсами з Риму та Мілану.

Також, реагуючи на нові правила в'їзду до Ізраїлю, МАУ коригує розклад польотів з міст України до Тель-Авіва. Зокрема, на період 12 березня – 8 квітня скасовані рейси Одеса – Тель-Авів (окрім 18 і 25 березня) і Дніпро – Тель-Авів, а також рейси Харків – Тель-Авів з 15 березня по 8 квітня. Рейси Київ – Тель-Авів виконуватимуться двічі на день. Пасажирам рейсів Дніпро – Тель-Авів буде запропонований альтернативний варіант перельоту через Київ на найближчий рейс.

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Крім того, до 22 травня виконання прямих рейсів Київ – Ізмір (Туреччина) авіакомпанією МАУ буде тимчасово зупинене. Пасажирам рейсів до/з Ізміра будуть запропоновані варіанти подорожі з пересадкою в Стамбулі. У зв'язку з пониженим попитом до 1 квітня прямі рейси між Одесою і Стамбулом виконуватися не будуть.

У МАУ також повідомляли, що з 13 березня по 7 квітня виконуватимуть по одному рейсу на день між Києвом і Лондоном. Відбудуться зміни і в програмі внутрішніх рейсів. До 8 квітня будуть скасовані другі частоти на маршрутах між Києвом і Херсоном, Чернівцями, Івано-Франківськом, Львовом і Запоріжжям.