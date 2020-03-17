Фонд соцстраху обіцяє допомогу з першого дня відсутності на роботі

Виплата допомоги за рахунок коштів Фонду соціального страхування по тимчасовій непрацездатності, викликаній карантином, надається з першого дня за весь час відсутності на роботі з цієї причини.

Про це сказала директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Олена Дума на брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Нагадую, що якщо тимчасова непрацездатність застрахованої особи викликана карантином, накладеним органами санітарно-епідеміологічної служби, допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування надається з першого дня за весь час відсутності на роботі з цієї причини», - зазначила Дума.

Вона поінформувала, що під час карантину діє особливий порядок видачі листків тимчасової непрацездатності, який встановлений порядком отримання документів, які встановлюють тимчасову непрацездатність під час карантину та затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я № 455.

«В такому випадку отримати лікарняний може особа, яка тимчасово відсторонена від роботи під час карантину, якщо її робота пов’язана з обслуговуванням населення. У разі, якщо ця особа контактувала з інфекційним хворим або сама є бактерієносієм, також у випадку, коли така особа не може бути переведена на іншу роботу за її згодою, виплачується ФСС листок непрацездатності», - пояснила Дума.

Вона наголосила, що такий листок непрацезданості видається інфекціоністом або лікуючим лікарем згідно з висновком лікаря-епідеміолога територіальної санітарно- епідеміологічної станції.

Водночас Дума зауважила, що загальні правила оплати лікарняних фондом продовжують діяти на всій території України.

«До прикладу, в разі захворювання самої застрахованої особи ФСС оплачує листок непрацездатності починаючи з шостого дня і до повного одужання такої особи. В разі захворювання, до прикладу, дитини до 14 років, лікарняний отримує один із працюючих батьків і фонд оплачує лікарняний листок починаючи з першого дня до повного її одужання, але не більше 14 календарних днів», - нагадала Дума.

За її словами, у ситуації, коли захворіла дитина до 14 років, але перебуває з одним із її батьків на стаціонарі, такий лікарняний також оплачується ФСС починаючи з першого дня захворювання дитини і за весь час і період перебування її в стаціонарі.

«Якщо взяти за приклад ситуацію, коли є хвороба одного із членів сім’ї , то листок непрацездатності отримує працюючий член сім’ї і отримує виплату лікарняного з Фонду соціального страхування за три календарні дні. В деяких випадках законодавство передбачає до семи календарних днів», - повідомила Дума.