Поліція Києва виявила 49 фактів порушення карантину

Столичні правоохоронці задокументували 49 випадків порушення карантину, встановленого у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

"Київські поліцейські задокументували 49 випадків порушення протиепідемічних заходів. На порушників правил карантину поліцейські склали адміністративні протоколи", - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що правоохоронці забезпечують контроль за дотриманням обмежень, встановлених постановою Кабінету міністрів "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19".

Поліцейські фіксують недотримання встановлених обмежень, більшість з яких - це порушення правил пасажирських перевезень, а також продовження роботи закладами торгівлі та громадського харчування.

Як зазначається, складено 49 адміністративних протоколів за ст. 44-3 (Порушення правил карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нацполіція просить громадян у разі виявлення порушень умов карантину повідомляти на спецлінію 102 для негайного реагування.

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Як повідомлялося, уряд на засіданні 20 березня ухвалив запровадити у Києві режим надзвичайної ситуації для запобігання поширенню коронавірусу.

За останніми даними, в Україні підтверджено 41 випадок коронавірусу, з них три – летальні.