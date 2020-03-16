Авіарейси, якими повертатимуть українців 17 березня. Список оновлюватиметься

Авіарейси, якими повертатимуть українців 17 березня. Список оновлюватиметься

Укрінформ
Міністерство інфраструктури опублікувало перелік міжнародних авіарейсів, якими повертатимуть українців додому 17 березня.

Про це Мінінфраструктури повідомляє у Facebook.

"Як ми й обіцяли – повертаємо українців додому. Оприлюднюємо перелік міжнародних авіарейсів, які будуть прийняті у пунктах пропуску на державному кордоні України 17 березня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Міністерство також звертає увагу, що перелік буде оновлюватись.

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Зокрема, 17 березня будуть виконуватися рейси з Єгипту, Грузії, Туреччини, Канади, США, Таїланду, Азербайджану, Вірменії, Ізраїлю, Молдови.

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