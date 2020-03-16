Авіарейси, якими повертатимуть українців 17 березня. Список оновлюватиметься
Укрінформ
Міністерство інфраструктури опублікувало перелік міжнародних авіарейсів, якими повертатимуть українців додому 17 березня.
Про це Мінінфраструктури повідомляє у Facebook.
"Як ми й обіцяли – повертаємо українців додому. Оприлюднюємо перелік міжнародних авіарейсів, які будуть прийняті у пунктах пропуску на державному кордоні України 17 березня 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Міністерство також звертає увагу, що перелік буде оновлюватись.
Зокрема, 17 березня будуть виконуватися рейси з Єгипту, Грузії, Туреччини, Канади, США, Таїланду, Азербайджану, Вірменії, Ізраїлю, Молдови.