Авіарейси, якими повертатимуть українців 17 березня. Список оновлюватиметься

Міністерство інфраструктури опублікувало перелік міжнародних авіарейсів, якими повертатимуть українців додому 17 березня.

Про це Мінінфраструктури повідомляє у Facebook.

"Як ми й обіцяли – повертаємо українців додому. Оприлюднюємо перелік міжнародних авіарейсів, які будуть прийняті у пунктах пропуску на державному кордоні України 17 березня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Міністерство також звертає увагу, що перелік буде оновлюватись.

Зокрема, 17 березня будуть виконуватися рейси з Єгипту, Грузії, Туреччини, Канади, США, Таїланду, Азербайджану, Вірменії, Ізраїлю, Молдови.