У Києві - перші два випадки коронавірусу

Сьогодні, 16 березня, у Києві лабораторно підтверджено два випадки COVID-19. Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування. Один пацієнт протягом інкубаційного періоду повернувся з Франції.

Про це повідомляє Коронавірус_інфо у Телеграм.

"Сьогодні, 16 березня, у Києві лабораторно підтверджено два випадки Covid-19. Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування", - йдеться у повідомленні.

Один пацієнт протягом інкубаційного періоду повернувся з Франції.

Наразі в Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

За останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, у світі зафіксовано вже 174 961 випадок коронавірусу, кількість померлих становить 6705 осіб, одужали 77 658 людей.