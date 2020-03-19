У Житомирі зафіксували перший випадок коронавірусу - мер

У Житомирі є перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус.

Про це повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин у Facebook.

«Перший підтверджений випадок у Житомирі», - йдеться у повідомленні.

Про деталі мер розповів у своєму відеозверненні.

За його словами, коронавірус виявили у 56-річного чоловіка, який повернувся з Австрії.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Міністерства охорони здоров'я України, станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків Covid-19, з них два летальних: Чернівецька область - 10 випадків (1 летальний), Житомирська - 1 (летальний) випадок, Київська - 2 випадки, Донецька - 1 випадок, м. Київ - 2 випадки.

Усього, за даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.

Фото: AA